Haberler Günaydın Haberleri Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
Giriş Tarihi: 29.5.2021 16:20 Son Güncelleme: 29.5.2021 16:34

gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! 'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!

Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!

52 yaşındaki ünlü şovmen , sanat camiasının müzmin bekarı olarak tanınıyor. Ancak , yıllar sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Azeri güzel 'a kaptırdı. ile Lavin Ay'ın ilişkisini ise genç güzel ele verdi. Ünlü komedyenin evinde yarı çıplak paylaşım yapan Lavin Ay, bir anda magazin gündemine oturdu. Lavin Ay'ın yaptığı paylaşımı ile ilişkinin ortaya çıkması, uzun yıllardır hayatında biri olmadığı bilinen Beyazıt Öztürk'ün hayranlarını şaşırttı. İşte detaylar...

Son olarak O Ses Türkiye'de jürilik yapan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk, bu sefer işleriyle değil özel hayatıyla adından söz ettirdi. Uzun zamandır yalnız olan Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı. Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.

Magazin Burada'nın iddiasına göre çok fazla kişinin bilmediği, sadece çok yakın arkadaşlarını ağırladığı bu evde Beyaz bir süre önce Murat Boz ve Seda Bakan'la bir Youtube programı çekmişti.

2 YILDIR TÜRKİYE'DE DERS ALIYOR

Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteren Lavin Ay, Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşuyor. Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

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Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
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