Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten çok şaşırtacak tüyo!

İlayda Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oldu. 3 sezondur beklenen bir karakteri canlandıran güzel oyuncu, Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi.