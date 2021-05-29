Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten çok şaşırtacak tüyo!

İlayda Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oldu. 3 sezondur beklenen bir karakteri canlandıran güzel oyuncu, Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi.
Diziyi ilk sezonundan itibaren izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda başarıyla yer alan bir işe dâhil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.
30 Mayıs Pazar (yarın) 11.45'te ekranlara gelecek olan bu çok özel röportajın tamamı Dizi TV'de olacak.