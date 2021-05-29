Haberler Günaydın Haberleri Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten çok şaşırtacak tüyo!
Giriş Tarihi: 29.5.2021 12:13 Son Güncelleme: 29.5.2021 12:14

’nın Betül’ü ’ten çok şaşırtacak tüyo!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten çok şaşırtacak tüyo!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘’nın geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yayınlanan 98. bölümüyle birlikte kadroya dahil olan , karakteri ’ı Dizi TV’ye anlattı.

İlayda Çevik, üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oldu. 3 sezondur beklenen bir karakteri canlandıran güzel oyuncu, Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi.

Diziyi ilk sezonundan itibaren izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda başarıyla yer alan bir işe dâhil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi.

30 Mayıs Pazar (yarın) 11.45'te ekranlara gelecek olan bu çok özel röportajın tamamı Dizi TV'de olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova’nın Betül’ü İlayda Çevik’ten çok şaşırtacak tüyo!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA