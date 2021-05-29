Hafta sonu evde konser keyfi

Kültürden sanata, edebiyattan tarihe hayatın renklerini içinde barındıran TRT 2, hafta sonu konser programlarıyla müzikseverlere evde konser keyfi yaşatacak. Georges Bizet, Franz Lehár, Giuseppe Verdi gibi bestecilerin eserlerinin seslendirileceği Grafenegg: Midsummer Night's Gala 2015 konseri bu akşam saat 20.00'de, Newman'ın 'Toy Story', 'A Bug's Life', 'The Pink Panther', 'The Simpsons' gibi film ve diziler için bestelediği eserleri seslendireceği 'Hollywood in Vienna – A Tribute to Randy Newman' konseri yarın müzikseverlerle buluşacak.