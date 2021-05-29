Harvard’dan mezun olan Ece’ye EDHO’dan tebrik yağmuru

Harvard Üniversitesi'ni kazandıktan sonra rol aldığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılarak Amerika'ya yerleşen oyuncu Ece Hakim, eğitimini tamamladı. Hakim, 100 bursla girdiği psikoloji bölümünden yüksek dereceyle mezun olduğunu sosyal medyada duyurdu. Bu haber sonrası 'EDHO'daki rol arkadaşları ve dizinin yönetmeni Onur Tan da Hakim'e tebrik mesajları attı. Onur Tan, "Ağlamak istiyorum. İçim içime sığmıyor; nasıl mutluyum" diye yazdı. Ceren Benderlioğlu "Kızım Nur'un göbek bağını kargoyla göndersem oradayken gömsen" diye yorum yaptı.Sevil Akı, "Ne kadar güzel ve yıldızlısın, yolun açık olsun", Sevinç Kıranlı ise "Muhteşemsin" dedi.Ece Hakim ise duygularını şöyle anlattı: "Oyunculuğa ve Türkiye'ye 4 yıl ara vermek büyük karardı. Ama hiç pişman değilim. Çok şey öğrendim, bilimle uğraştım, unutulmaz bir deneyimdi."