İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!

BİRKAÇ GÜN ÖNCE İKİNCİ KEZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından, ""Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgıler bizden hepinize #14haftalıkoldukbiz" ifadelerini kullanarak hamileliğini duyurmuştu.