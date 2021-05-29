İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!

Ünlü şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
MÜJDELİ HABERİ BİRKAÇ GÜN ÖNCE VERMİŞTİ
Evliliklerinden bir yıl sonra Zeynep adında bir de kızları olan çift, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.
BİRKAÇ GÜN ÖNCE İKİNCİ KEZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından, ""Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgıler bizden hepinize #14haftalıkoldukbiz" ifadelerini kullanarak hamileliğini duyurmuştu.
"MİNİK OĞLUM VE BEN"
Bugün ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım daha geldi. Bengü, ayna karşısında beyaz elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozunu "Minik oğlum ve ben" notuyla yayınladı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Takipçileri, ünlü şarkıcının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.