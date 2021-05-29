Haberler Günaydın Haberleri İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!
Giriş Tarihi: 29.5.2021 22:34

İkinci kez anne olacak ’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!

İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!

Ünlü şarkıcı , 2018 yılında evlendiği ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden bir de adında bir kızları olan çift, ikinci çocuklarını sabırsızlıkla bekliyor. Bir oğlu olacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan ünlü sanatçı, bugün sosyal medya üzerinden yeni bir fotoğraf paylaştı. İşte sosyal medyanın ilgisini çeken o paylaşım…

Ünlü şarkıcı Bengü, Ağustos 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

MÜJDELİ HABERİ BİRKAÇ GÜN ÖNCE VERMİŞTİ

Evliliklerinden bir yıl sonra Zeynep adında bir de kızları olan çift, geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE İKİNCİ KEZ HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından, ""Bayramın sürprizi bizden gelsin. Zeynep abla oluyor; bir de oğlumuz oluyor!!! Dualarınızı eksik etmeyin; kocaman sevgıler bizden hepinize #14haftalıkoldukbiz" ifadelerini kullanarak hamileliğini duyurmuştu.

"MİNİK OĞLUM VE BEN"

Bugün ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım daha geldi. Bengü, ayna karşısında beyaz elbisesiyle verdiği karnı burnunda pozunu "Minik oğlum ve ben" notuyla yayınladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Takipçileri, ünlü şarkıcının paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci kez anne olacak Bengü’den sosyal medyaya damga vuran yeni poz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA