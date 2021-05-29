Haberler Günaydın Haberleri İlker Kaleli ile yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz aradığı aşkı buldu! Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:40 Son Güncelleme: 29.5.2021 10:41

ile yollarını ayıran aradığı aşkı buldu! Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

İlker Kaleli ile yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz aradığı aşkı buldu! Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde final yapan "" dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu , özel hayatıyla bir süredir magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak kendisi gibi oyuncu olan ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, bu ilişkide umduğunu bulamamıştı. Kaleli ile kısa sürede yollarını ayıran oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını itiraf etti. Sosyal medya hesabından ilişkisini ilan eden Biran Damla Yılmaz'ın, sevgilisinin kim olduğu da ortaya çıktı.

Son olarak İlker Kaleli ile kısa süreli bir ilişki yaşayan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'da hikaye özelliği üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Yılmaz, önceki günlerde Deniz Can Çelik ile aşkını esprili bir paylaşım yaparak duyurmuştu. Sevgilisi ile tabaktaki böreğin fotoğrafını paylaşan Biran Damla Yılmaz, "Çiğ börek mi yahut sen mi karar veremiyorum" şeklinde not düşmüştü.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıktı.

Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, son olarak FOX TV'de yayınlanan Baraj dizisinde başrolü oynadı.

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İlker Kaleli ile yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz aradığı aşkı buldu! Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!
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