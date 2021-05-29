İlker Kaleli ile yollarını ayıran Biran Damla Yılmaz aradığı aşkı buldu! Biran Damla Yılmaz'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı!

Son olarak İlker Kaleli ile kısa süreli bir ilişki yaşayan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yeni bir aşka yelken açtı. Instagram'da hikaye özelliği üzerinden takipçileriyle soru-cevap yapan oyuncu, "Sevgilin var mı?" sorusuna duvarda birbirine bakan kadın ve erkeğin gözüktüğü bir silüet fotoğrafıyla yanıt verdi.