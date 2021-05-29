Nusret Gökçe'nin yeni saati için yaptığı harcama dudak uçuklattı! Nusret Gökçe altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu

Türkiye'de et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz atma' hareketiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Nusret Gökçe, daha önce altı ülkede toplam 23 restoranı hizmete sokmuştu.
Büyüyüşünü hızla sürdüren Nusret Gökçe, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Altı ülkede 23 restoranı olan ünlü şef, Patek Philippe marka bir saat beğendi.
FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Ancak Nusret bu saati kişiselleştirmek istedi ve altın saatin üzerine 200'den fazla pırlanta konuldu.