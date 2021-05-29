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Giriş Tarihi: 29.5.2021 10:08 Son Güncelleme: 29.5.2021 10:17

'nin yeni saati için yaptığı harcama dudak uçuklattı! Nusret Gökçe altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Nusret Gökçe'nin yeni saati için yaptığı harcama dudak uçuklattı! Nusret Gökçe altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu

'Salt Bae' (tuzlama) hareketiyle dünya çapında tanınan sosyetik kasap , her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Büyüyüşünü hızla sürdüren Nusret Gökçe, ABD'de ilk restoranını Miami'de açmış, daha sonra New York ve Boston'da, en son da Dallas'ta restoran sahibi olmuştu. İngiltere'de de ilk restoranını açmaya hazırlanan Nusret, son olarak saat koleksiyonuna yeni bir parça ekledi. Ünlü kasabın '' marka saatinin değeri dudak uçuklattı!

Türkiye'de et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz atma' hareketiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Nusret Gökçe, daha önce altı ülkede toplam 23 restoranı hizmete sokmuştu.

Büyüyüşünü hızla sürdüren Nusret Gökçe, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Altı ülkede 23 restoranı olan ünlü şef, Patek Philippe marka bir saat beğendi.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ancak Nusret bu saati kişiselleştirmek istedi ve altın saatin üzerine 200'den fazla pırlanta konuldu.

Nusret'in bu havalı saatinin değeri yaklaşık 6 milyon lira.

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Nusret Gökçe'nin yeni saati için yaptığı harcama dudak uçuklattı! Nusret Gökçe altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu
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