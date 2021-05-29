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Giriş Tarihi: 29.5.2021 12:19 Son Güncelleme: 29.5.2021 12:40

Özel hayatı hakkında ilk kez konuştu… ’dan çok konuşulacak sözler…

Özel hayatı hakkında ilk kez konuştu… Aynur Aydın’dan çok konuşulacak sözler…

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalarla yine kendinden söz ettirmeyi başardı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çeken Aynur Aydın, katıldığı programda bir birinden çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Aynur Aydın’ın magazin gündemine damga vuran o sözleri …

Şarkıcı Aynur Aydın, Emel Yalçın'ın programına konuk oldu. Twitter sayesinde genç kuşakla arasında güçlü bir bağ olduğunu belirten şarkıcı, "Z kuşağı beni ünlü yaptı" diye konuştu.

Özel hayatı hakkında da konuşan Aydın "Sizi hiç sevgilinizle göremedik.

Sektöre girdiğinizden beri hiç sevgiliniz olmadı mı yoksa saklamayı mı iyi başardınız" sorusunu şöyle yanıtladı:

"16 yaşımdan beri her zaman erkeklerin ilgisini çeken bir kadınım.

Hiç sevgilin olmadı mı dersen, bence saklamayı iyi başardım."

KENDİMİ ÇOK SEVİYORUM

Aynur Aydın, "Her insanın başına haksızlıklar geliyor, benim de çok geldi ama ben ne zaman kurban psikolojisinden çıktım o zaman daha başarılı oldum. Kendimi çok seviyorum" dedi.

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Özel hayatı hakkında ilk kez konuştu… Aynur Aydın’dan çok konuşulacak sözler…
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