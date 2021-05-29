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Giriş Tarihi: 29.5.2021 17:39 Son Güncelleme: 29.5.2021 17:39

Haberler: kaza yaptı! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı…

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Son Dakika Haberler: İlker Aksum kaza yaptı! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı…

Oyuncu ’un trafik kazası haberi magazin gündemine olarak düştü. Ünlü oyuncu İlker Aksum, ’da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Takla atan araçta hasar meydana gelirken İlker Aksum’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da sinema sanatçısı İlker Aksum, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince kaza yaptı. Araçla takla atarak adeta ölümden dönen ünlü oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ünlü oyuncu İlker Aksum, Adana'da trafik kazası geçirdi. Kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Aksum, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Aksum, kaldırıldığı hastanede yapılan kontrollerinin ardından taburcu edildi.

HAVALİMANINA GİDİYORDU

Oyuncu İlker Aksum, bugün saat 15.00 sıralarında Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. İddiaya göre Aksum, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde sırada kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı.

EMNİYET KEMERİ SIKIŞTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ünlü oyuncunun yardımına koştu. Araçta sıkışan Aksum, bıçakla emniyet kemeri kesilerek otomobilden çıkarıldı.

İlker Aksum, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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Son Dakika Haberler: İlker Aksum kaza yaptı! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı…
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