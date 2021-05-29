Tatil gibisi yok

Nihan Akın, işleri nedeniyle uzun süredir Bodrum'da yaşıyor. Akın, yazın gelmesiyle birlikte işlerinden arta kalan vakitlerini denize girerek geçiriyor.Ünlü oyuncu Merve Sevi, tatilini Bodrum'da sürdürüyor. Evinin balkonuna çıkan Sevi, bacağını duvara kaldırıp akrobatik pozlar verdi.Sunucu Özlem Yıldız, önceki gün Bodrum Azka Otel'de görüntülendi. Yakın bir kız arkadaşının doğum günü için Bodrum'a giden Yıldız, "Bu mutlu gününde arkadaşımı yalnız bırakmak istemedim, uçağa atlayıp Bodrum'a ona sürpriz yapmaya geldim" dedi.Bu arada Yıldız, "Muhtarı oldum" diye espri yaptığı Akyarlar'da poz verip, sosyal medyada paylaştı.Şarkıcı İrem Derici, Bodrum'da. Gün boyu hamak keyfi yapan Derici, köpeklerle vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.Ünlü komedyen Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde eğlenceli bir video paylaşımı yaptı. Kulağına çiçek takan, sırtına da boş bir pet şişeyi heybe gibi yerleştirerek kırlarda şarkı söyleyen Demirer'in 'Zamanın ruhu' notuyla yaptığı paylaşım herkesi güldürdü.Bodrum'da altyapının kötü olmasından kaynaklanan boru patlamaları devam ederken, bu kez de lağım borusu patladı. Önceki gün Ortakent'te Esnaf ve Sanatkarlar Odası Meslek Eğitim Merkezi'nin tam önünde meydana gelen lağım borularının patlaması çevreyi rahatsız etti. Yayılan kokudan dolayı tatilciler evlerine kapanmak zorunda kaldı. 200 metrelik alana yayılan pis suya Bodrum Belediyesi müdahele etmeyince halk ve esnaf "Bu kaçıncı olay" diyerek isyan etti.