Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'den sürpriz proje!

Uzun bir süredir 'Kaçış Sendromu' rahatsızlığı ile mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski günlerine döndü. Hastalığı yendikten hemen sonra ekranlara döneceği ileri sürülen ünlü şovmenden güzel haber bugün geldi.
SEVENLERİNİ MUTLU EDECEK HABER!
Önce Prodüktör Polat Yağcı'nın ardından da ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya üzerinden duyurduğu haber, ünlü şovmenin sevenlerini mutlu etti.
İLK MÜJDEYİ POLAT YAĞCI VERDİ
Polat Yağcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ünlü şovmenin kızı ile birlikte ekranlarda yer alacağını müjdeledi.
"BABA VE KIZINI AYNI PROJEDE BULUŞTURMAK BİZE NASİP OLDU"
Yağcı imzalar atılmadan hemen önce çekilen fotoğrafın altına, "Baba- kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. @mehmetalierbil @yasminerbil @pollproduksiyon Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında…" ifadelerini kullandı.
"ALLAH UTANDIRMASIN"
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu haberi, sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. Erbil paylaştığı fotoğrafın altına, "Allah utandırmasın çok yakında kavuşuyoruz." ifadelerini kullandı. Erbil'i ise ilk kutlayanlar arasında ünlü şarkıcı Deniz Seki ve Nilgün Belgün oldu.