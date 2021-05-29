Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve kızı Yasmin Erbil'den sürpriz proje!

"BABA VE KIZINI AYNI PROJEDE BULUŞTURMAK BİZE NASİP OLDU"



Yağcı imzalar atılmadan hemen önce çekilen fotoğrafın altına, "Baba- kızı aynı projede buluşturmak bize nasip oldu. @mehmetalierbil @yasminerbil @pollproduksiyon Yepyeni bir program geliyor. Mehmet Ali Erbil seneler sonra ekranlara dönüyor hem de kızıyla birlikte. Baba-kızın buluştuğu sürpriz proje çok yakında…" ifadelerini kullandı.