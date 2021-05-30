Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı'ya ünlülerden tebrik yağdı!

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp İstiklal Marşı'mızı okutması sanat dünyasından da yankı buldu. kariyerinin ilk Büyükler Dünya şampiyonluğunu elde eden genç sporcuyu tebrik etmek için Esra Erol, Demet Akalın, Murat Dalkılıç, Müge Boz, Soner Sarıkabadayı, Mustafa Ceceli, Tuvana Türkay gibi birçok ünlü isim mesaj yayınladı.Genç kızlarımızın her başarısı göğsümüzü kabartıp ülkemizi daha da güzelleştiriyor. Ayşe Begüm Onbaşı'yı yürekten kutluyorum, Genç kızlarımıza örnek olmasını diliyorum, Bir genç kızın en güzel süsü okumak ve başarmak. Gururla yükseklere bakan alnından yanaklarından öperim.