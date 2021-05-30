Asarlık Mevkii'nin en sakin noktasında konumlanan Marriott International'ın, The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum'daki ilk resort oteli Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum; misafirleri ile yeniden buluşuyor. 2016 ve 2017 yıllarında art arda Avrupa'nın En İyi Resort Oteli Ödülü'nün sahibi olan, geçtiğimiz yıllar içerisinde Avrupa'nın en iyi otelleri arasında yer alan tesis; oda servis ve hizmetleri, kendine ait plajı, özel iskeleleri, havuzlu villa, tekne kiralama opsiyonları ile ayrıcalıklı bir deneyim yaşatıyor. Dr. Buğra Öktem ile iş birliği yapan Dharma Detoks Klinik ise misafirlerine ruhen ve bedenen yenilenme fırsatı sunuyor.