‘Betül’den şaşırtacak tüyolar

'BiRZamanlar Çukurova'nın atv ekranlarında yayınlanan 98. bölümüyle birlikte kadroya dahil olan İlayda Çevik, karakteri 'Betül Yaman'ı Dizi TV'ye anlattı. Üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan diziye 'Şermin Yaman'ın kızı, 'Demir Yaman'ın kuzeni 'Betül' karakteriyle dahil olan oyuncu, 'Betül'ün izleyiciyi çok şaşırtacak bir karakter olduğunun tüyolarını verdi. Diziyi daha önce izlediğini dile getiren Çevik, bu kadar uzun süre ekranda yer alan bir işe dahil olmaktan mutluluk duyduğunu sözlerine ekledi. Bugün 11.45'te atv ekranına gelecek olan bu çok özel röportajın tamamı Dizi TV'de olacak.