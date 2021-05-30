Bodrum’a renk geldi yeşil ile mavinin buluşma noktası

Türkbükü Koyu'nda sezonun kapılarını açan, butik ve lüks bir konfor sunan No:81 Hotel Bodrum, 6 bin metrekarelik yeşil arazi üzerinde yer alıyor. Otel; doğayla iç içe bir atmosferde iskelesinde konumlanan Daze Türkbükü'nün restoran ve barından gurme lezzetlerle de misafirlerine keyifli bir tatil sunuyor. Konuklar denizin üzerinde rahat şezlonglarında kokteyllerini yudumluyor, Daze DJ'lerinin müzikleriyle eğleniyor.GEÇTIĞIMIZ günlerde kapılarını açan METT Hotel & Beach Resort Bodrum, villa ve loftları ile kişiselleştirilmiş bir tatilin anahtarını sunuyor. Ege manzarasına hakim, denize çok yakın olan loft daireler; açık mutfakları, geniş terasları ve stüdyo tarzı tasarımları ile daha çok küçük arkadaş gruplarının tercihi. Gün boyu sahilde kendi özel kabininizde güneşlenip eğlenirken, dilerseniz özel DJ ve tüm ihtiyaçlarınızla ilgilenecek 'butler'ınız size hizmet verebiliyor.IAN Schrager'in Marriott International iş birliği ile açılan ve Türk yeme-içme dünyasına yenilikçi bir bakış açısı getiren The Bodrum Edition, misafirlerini yeni pop-up restoranlarıyla karşılıyor. Osman Sezener şefliğinde modern Ege ve Anadolu mutfağı ile Kitchen Bodrum, ünlü şef Diego Munoz'un imzasını taşıyan Peru ve Latin Amerika konseptli Brava ve Morena içerisine Asya Füzyon spesiyaliteleri ile pop-up olarak dahil olan İnari Omakase, yeni sezonda farklı deneyimler sunacak.BODRUM'UN en sakin koylarından biri olan Küdür'de bulunan Avantgarde Yalıkavak, huzurlu ve lüks bir tatil deneyimi sunuyor. Deniz manzaralı teraslı suitleri ve konaklama seçenekleriyle konforlu bir tatil vaadeden tesis; sunduğu özel deneyimlerle de fark yaratıyor. Tesis, hijyen standartlarını en yüksek seviyede sağlayarak, misafirlerine güvenli bir tatil yaşatıyor. Deniz kenarındaki manzaralı geniş alanları, çim bahçesi ve göz alıcı sahiliyle sadece damağa da değil, göze de hitap eden Ace Restaurant ise, baş şefi Hakan Canpolat'ın tarifleriyle yazı unutulmaz kılacak.