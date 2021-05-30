Kadırgalıyı kızdırdılar! Demet Akalın'dan engel yiyen Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü: Komik olmayın...

Demet Akalın ile Seda Sayan arasında ipler bir kez daha gerildi. Demet Akalın ile Alişan'ın bu sezon yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı geçtiğimiz cuma günü final yaptı.
Kanalın yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ardından Demet Akalın'ın Seda Sayan'ı takipten çıkıp engellediği ortaya çıktı. Seda Sayan hakkında sosyal medyada 'Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlendi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü. Daha önce de Onur Büyüktopçu'nun sunduğu programları iki defa devralan Seda Sayan "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamadım da. Bunu bilmeyenler öğrensin" dedi.
Demet Akalın'a bir hafta önceden konuyu sorduğunu ve sorun olmadığını söyleyen Seda Sayan "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş 1 hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor, komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ " dedi.
İşte Seda Sayan'ın videosu...
Gerginlik sürüyor! Seda Sayan'dan Demet Akalın'a yanıt geldi
Öte yandan imaj yenilediği görünen Seda Sayan yakın dostu ile Safiye Soyman ile Miami tatili için yola çıktıklarını duyurdu.