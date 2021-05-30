Tatil sefası

BİR Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Oyuncu, önceki gün Mandarin Hotel'in kumsalında dinlenirken görüntülendi.UZUN süredir ortalıklarda görünmeyen usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla gezintiye çıktı.OYUNCU Ceren Yılmaz, bir haftadır Türkbükü'nde tatil yapıyor. Kız arkadaşıyla özel bir yatta kalan Yılmaz, selfie çekerken görüntülenince panik yapıp kaçtı.SEDA Türkmen, havaların ısınmasıyla soluğu Akyaka'da aldı. Güzel oyuncu, önceki gün özel eğitmen eşliğinde sahilde spor yaptı.ÜNLÜ oyuncu Seda Bakan, minik kızı Leyla ve kız arkadaşlarıyla birlikte Ege kıyılarında keyifli vakit geçiriyor. Kızıyla denize giren Bakan, oyunlar oynayıp eğlendi.