Tatil sefası

ZÜLEYHA SEZONU AÇTI
BİR Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek, sezonun yorgunluğunu tatilde atıyor. Oyuncu, önceki gün Mandarin Hotel'in kumsalında dinlenirken görüntülendi.
ARKADAŞLARIYLA GEZİNTİYE ÇIKTI
UZUN süredir ortalıklarda görünmeyen usta oyuncu Ali Poyrazoğlu, Bodrum'da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, önceki gün arkadaşlarıyla gezintiye çıktı.
SELFIE ÇEKERKEN YAKALANDI
OYUNCU Ceren Yılmaz, bir haftadır Türkbükü'nde tatil yapıyor. Kız arkadaşıyla özel bir yatta kalan Yılmaz, selfie çekerken görüntülenince panik yapıp kaçtı.
SPOR VAKTİ
SEDA Türkmen, havaların ısınmasıyla soluğu Akyaka'da aldı. Güzel oyuncu, önceki gün özel eğitmen eşliğinde sahilde spor yaptı.
KIZ KIZA EĞLENCE
ÜNLÜ oyuncu Seda Bakan, minik kızı Leyla ve kız arkadaşlarıyla birlikte Ege kıyılarında keyifli vakit geçiriyor. Kızıyla denize giren Bakan, oyunlar oynayıp eğlendi.