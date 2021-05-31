6 ayda 35 kilo verdi

6 AY önce ikizlerini dünyaya getiren Elif Ece Uzun, Estecerrahi'nin kurucusu Op. Dr. Alp Aslan ve eşi Sevda Aslan sayesinde hem kilo verdi, hem de güzelleşti. 6 ayda 35 kilo veren Uzun, şöyle konuştu: "Yoğun ve stresli geçen günler içinde spor disiplinini sağlamam zordu. Fit halime kavuşabilmek için pratik bir yol arıyordum, kısa zamanda hocamın tavsiyeleri ile zayıfladım." Uzun, "Benim gibi botoks tercih etmeyenler de cildi güzelleştiren vitaminler sayesinde kendilerini iyi hissedeceklerdir" dedi.