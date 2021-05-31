Davut Güloğlu'nun köy hayatı!

'ÇAY TOPLAMAK ZOR'

Çayın ülke için milli değer olduğuna dikkat çeken Güloğlu, "Kendi çayımız ülkemize yetmiyor. Daha çok reklam edip daha çok ihraç etmeliyiz. Ben de çay reklamında reklamlarında oynadım tek kuruş almadım. Çünkü benim annem de babam da bu çaydan aldığı ücretlerle bizi yetiştirdi büyüttü. Allah bize bu nimeti verdi. Dağlarda bayırlarda bu çayı toplamak taşımak zordur. Yağmurda çamurda çayı toplamak da satmak da zor. Senede üç kez bazen dört kez de toplanıyor. Tarımla olan her şeye ağırlık vermemiz gerekiyor" diye konuştu.