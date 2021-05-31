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Giriş Tarihi: 31.5.2021 16:26 Son Güncelleme: 31.5.2021 16:27

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş tüm hızıyla devam ediyor! İşte EDHO'nun 197. bölümünde yaşanacaklar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş tüm hızıyla devam ediyor! İşte EDHO'nun 197. bölümünde yaşanacaklar...

ATV ekranlarının sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", aksiyon dolu yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 197. yeni bölümünde neler yaşacağı merak ediliyor. Oktay Kaynarca (), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar) ve Engin Benli (Yaman) gibi isimlerin başrolünü paylaştığı EDHO'nun yeni bölüm detayları belli oldu. İşte tüm gelişmeler...

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar.

Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder.

Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür.

Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da savaş tüm hızıyla devam ediyor! İşte EDHO'nun 197. bölümünde yaşanacaklar...
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