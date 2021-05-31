Fenomen Ali Sürücü'nün Çukur itirafı: Reddettim!

Fenomen, Bi' Başka'da, YouTube kanalında her hafta yeni bölüm analizini yaptığı Çukur'da oynamayı reddettiğini belirterek "Çukur'da oynama durumum vardı. Ama YouTube'u bırakma durumu da vardı. Onu istemiyordum. Dizide nasıl bir rol oynayacağımı da bilmiyordum. Senaristle görüştüm, oyuncularla tanıştım. 'Ses kaydı almıyorsun değil mi?' dediler bana. İçeriklerim dizi üzerine olduğu için. Üzüldüm biraz bu duruma. Dizide belki 1-2 bölüm oynayacaktım o yüzden reddettim" dedi.

Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?

Güzel gidiyor. Pandemi herkesi vurduğu gibi bizi de vurdu tabii. Karantinada izlenmelerimiz yükseldi ama dezavantajlarını da yaşadık. Genelde akşam saatleri çekimlerimi yapıyorum. Çekimlerime polis baskını oldu yani :)

Kendinden bahseder misin? Okuyor musun, yaşın kaç, neler yapıyorsun?

20 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Okulumu dondurdum. İstediğim şeyi yapmak istiyorum. İstemediğim şeyi yapmak bana eziyet geliyor. O işi yapamam. Okula devam etmek istiyordum ama istediğim okulda okuyamadım ve durdurdum. Ama devam edeceğim.