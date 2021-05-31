Haftalık burç yorumları yayında! Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Mayıs 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 31 Mayıs 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Mars-Neptün 120'liği büyük şirketlerin içinde yapılan hesapları ortaya dökebilir. Beklenmedik hisse satışları ve el değiştirmeler ekonomi dünyasında yankı uyandırırken "düzeni kurmak bir asır, bozmak bir dakika sürer." Sözünü hatırlatacak.
Koç: Beklediğin fırsatlar ay sonunda karşına gelecek. Alacağın yeni haberler ile birlikte, kariyerinde yeni kapıları aralayabilirsin.
Boğa: Eğitimine yurt dışında devam etmek için hazırlıklarına hız veriyorsun. Uzun süredir ilişkisi devam eden bir Boğa burcuysan, beklemediğin bir teklif kapını her an çalabilir.
İkizler: Ödeme planlarının şekillendireceği bir gün seni bekliyor. Kişisel bakımının gündemine geleceği bugünde, harcamaların artış gösterebilir.
Yengeç: Haftanın son mesai gününü kendine ayırmak istiyorsun. Kariyer hedeflerine bir türlü ulaşamamış olman, kaygılarını arttırıyor.
Aslan: Beslenmeni önemini çok daha iyi anlayacağın günlerden geçiyorsun. Yakın çevren ile bir araya geldiğinde fit görüntünün ipuçlarını senden isteyebilirler.
Başak: Ailen ile olan iletişimin şekillendireceği bir gün olacak. Çocuğu olan bir Başak burcuysan, çocuğunun eğitimi ile ilgilenebilirsin.
Terazi: Planlarını yeniden şekillendireceksin. Duygusal hayatında yaşadığın iniş ve çıkışların son bulması, işlerini yeniden yoluna koymanı sağlayacak.
Akrep: Çalıştığın yerde mutsuz olman, iş değişikliğini gündeme gelecek. Harcamalarında azalmaya gideceğin bugünde, tasarruflu olmayı öğreneceksin.
Yay: Gözlemci yönün ile sorunların önüne geçmeyi başarıyorsun. Beklemediğin gelişmelerin olması, senin için yeni imkanları da beraberinde getirebilir.
Oğlak: Gün içerisinde aksilikler yakını bırakmayacak. Günün üzerinde oluşturduğu kötü etkiden kurtulmak için akşam saatlerini sakin bir şekilde tamamlamayı düşüneceksin.
Kova: Sosyal çevrene ayırdığın vakit artıyor. Sanata karşı ilgisi olan bir Kova burcuysan, ilgi alanlarının dışında bir proje ile farklı bir deneyim yaşayacaksın.
Balık: Aile içerisinde kendini ifade etmekte zorlanıyorsun. Karşına gelecek yeni fırsatları değerlendirmek için yakın çevren ile uzun konuşmalar gerçekleştireceksin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Yeni hafta yeni başlangıçlar ile kapını çalacak. "Hayır", "Ben istemem" gibi sözcükleri kullanmadan önce iyice düşünmelisin. Geleceğine yön verirken, ipler senin elinde olacak.
Boğa Burçları: Haziran ayının ilk haftasını güzel günlerle karşılıyorsun. Ayın ilk günü olan salı günü öne çıkan gün olacak. Çekingenliğini atacak ve girdiğin her ortamda kendini belli edeceksin.
İkizler Burçları: Haftaya burcundaki Retro ile başlıyorsun. Önemli kararlardan bir süre durman gerekebilir. Bu hafta kendini gergin hissedebilirsin. Retro olduğunu unutma. Teknolojik aygıt almayı bir süre erteleyebilirsin.
Yengeç Burçları: Burcunda Venüs geçişi bu haftanı gündemini belirliyor. Sevgi gezegeni, duygusal yaşantının ön plana çıkmasını sağlayacak. Çarşamba günü senin için haftanın en önemli günü olacak.
Aslan Burçları: Yoğun mesai harcayacağın bir haftaya merhaba. Karşına gelecek itiraflar olabilir. Çevrene sert yüzünü gösterecek olsan da içten içe duygusallık yaşayabilirsin. Sosyal medyaya dikkat!
Başak Burçları: Bu hafta kariyerine odaklanacaksın. Umutsuzluğa yer yok! Unutma her gün yeni bir başlangıç. Cuma günü telefonun birden çalabilir, beklediğin fırsat ayağına gelebilir. Fakat aceleci olmamaya dikkat etmelisin.
Terazi Burçları: Ertelediğin konulardan korkmana gerek yok. Rüzgâr bu hafta senin arkanda esecek. Taşınma konusunda bu hafta somut adımların olabilir. Aksilikleri düşünmeyi unutma! Cumartesi senin günün olacak.
Akrep Burçları: Uzun bir aradan sonra, sosyalleşmek için harekete geçeceksin. Değerlendirmen gereken konular bir bir azalacak. Yaşam kaliten bu hafta ile birlikte artmaya başlayacak.
Yay Burçları: Gökyüzünün programı seni etkilemiyor mu? Pazartesi günü senin için öne çıkıyor. Karşıt burcundaki Retro'nun etkilerini iyi takip etmelisin. Ailevi konular bu hafta çok sık karşına gelebilir.
Oğlak Burçları: Kendini çok ihmal ettiğinin farkında mısın? Bu hafta senin için en önemli konu kişisel bakım olacak. Çalışmayan bir Yay burcuysan, kulağını telefondan ayırma. İş teklifleri gelebilir.
Kova Burçları: Kreatif yönünün farkına ne zaman varacaksın. Artık yeni bir şeyler denemen gerektiğinin farkına varmalısın. Cesur kararlar almaktan çekinmeyeceğin bu hafta perşembe günü, dönüm noktaları karşına gelebilir.
Balık Burçları: Senin için bu hafta "keşke" kelimesine yer yok. Seçimlerinin getirdiği sonuçları dikkate almalısın. Aşırı özgüvenli olma bazı konularda hata yapmana sebep olabilir. İyice düşünerek hareket etmelisin.