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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:22 Son Güncelleme: 31.5.2021 14:22

'nın yeni bölümü yine bomba gibi! Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

Maraşlı'nın yeni bölümü yine bomba gibi! Maraşlı'da özlem dolu buluşma!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi ""da aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Maraşlı'nın 20. bölüm detayları merak ediliyor. İşte başrollerini; Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Hakan Boyav (Hurdacı), Serhat Parıl (Tolga), Burcu Karakaya (Dilara), Engin Yüksel (Fuad) ve Güneş Hayat (Suzan) gibi isimlerin paylaştığı Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Maraşlı ve Mahur birbirlerine özlemlerini ifade ederler. Maraşlı, Mahur'un Savcı ile samimiyetini sorgular. Maraşlı, Savcı Tolga'dan, Mahur da Dilara' dan rahatsız olur. Fuad, Maraşlı'yı Mahur'a yalan söylememesi konusunda uyarır.

Mehmet İnce olduğunu Mahur'a anlatması gerektiğini söyler. Maraşlı, Mahur'a Mehmet İnce kimliğini itiraf edebilecek midir?

Savcı Tolga; Savaş ve Maraşlı'yı sorguya çağırır. Maraşlı ve Savaş uzun zaman sonra ilk kez karşı karşıya gelir. Savcı, ikisine de Mehmet İnce'yi sorar. Mehmet İnce'ye önce kim ulaşacaktır? Savcı Tolga'mı yoksa Savaş mı?

Maraşlı, Necati'den öğrendiği Hurdacı'ya ulaşmak için Fuad ile bir plan yapar ve 10 Milyon Dolar temizlenecek para var diye haber salarlar. Hurdacı, adamlarından Fuad'ın aklamak istediği miktarı duyar ve buluşma ayarlar. Hurdacı buluşmaya gitmez, adamlarını gönderir. Maraşlı, Hurdacı'ya ulaşabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'nın peşinde olduğunun farkındadır. Savaş; Hurdacı'yı, Maraşlı'ya ispiyonlayan kişinin Necati olduğuna emindir. Hurdacı, Savaş'a Necati'yi öldürme emri verir. Savaş'ın adamları Necati'nin peşine düşer. Necati, ikinci kez ölümden kurtulmayı başarabilecek midir?

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Maraşlı'nın yeni bölümü yine bomba gibi! Maraşlı'da özlem dolu buluşma!
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