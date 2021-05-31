Melis İşiten'e linç yağmuru! Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'den "Benden ne istiyorsunuz?" çıkışı!

Güneş Gazetesi'nin haberine göre; bir müddet sonra bu duruma alışan Melis İşiten, ''Etrafımda mizah yönü kuvvetli insanlar olduğu için buna gülmeye başladık. İlk başta böyle değildi, benden ne istiyorsunuz diyordum. Şimdi kötü konuşan kişiye bu benimle ilgili değil bu senin hayatınla ilgili bir problem diyorum" diye konuştu.