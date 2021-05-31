Mesut Özil’in formalarının geliri Filistinli çocuklara

Bugüne kadar sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde sayısız ihtiyaç sahibine yardım eli uzatan FB'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, TOGEM-DER'in düzenlediği ve geliri Filistinli çocuklara bağışlanacak 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı' için 50 forma imzalamıştı. Formalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve hayırsever iş insanlarının katıldığı davette 5 dakikada tükendi. Emine Erdoğan da forma alarak çarşıya katkıda bulundu.Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı'nda Meltem Oktay Demirören, Esin Demirören, Reyhan Kalyoncu, Demet Sabancı Çetindoğan, Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar bağışta bulundu. Başakşehirli futbolcular Edin Visca, Mert Günok, Volkan Babacan'ın bağışladığı imzalı formalar da etkinlikte çocuklar yararına satışa sunuldu. 13 Haziran'a kadar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek 'Dönüşüm Pazarı'nda aralarında ünlülerin kıyafetlerinin de olduğu ikinci el ve yeni binlerce ürün satışa sunulacak.