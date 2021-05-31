Şarkıcı Zeynep Bastık ikinci kez 'evet' dedi! Gözyaşlarına hakim olamadı!

Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" şeklinde cevap vermişti.