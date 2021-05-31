Şarkıcı Zeynep Bastık ikinci kez 'evet' dedi! Gözyaşlarına hakim olamadı!

Son dönemde yıldızı parlayan, aynı zamanda sahne ve reklam gelirleri ile Türkiye'nin en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, uzun bir süredir birlikte olduğu reklamcı nişanlısı Tolga Akış'tan ikinci kez evlenme teklifi aldı.
Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamadı. Akış'ın sürprizi karşısında duygusal anlar yaşayan Zeynep Bastık, mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ise ihmal etmedi.
"İLİŞKİMİZİN BEŞİNCİ GÜNÜNDE EVLENME TEKLİFİ ETTİ"
2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Tolga Akış ile 2019'da nişanlanan ünlü şarkıcı, nişanlısıyla ilgili konuşmuştu.
Bastık, "Tolga mesleğinde öngörüsü çok yüksek biridir ama özel hayatında bu kadar öngörülü olacağını düşünmedim. Daha ilişkimizin beşinci gününde evlilik teklif etti. Ben nasıl 'Evet' dedim, bilmiyorum. Sadece kalp ve inanmışlık... Mantık, bilinç yok" ifadelerini kullanmıştı.
"BU FOTOĞRAFA İKİ KİŞİ DAHA EKLENSİN İSTİYORUM"
Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Bastık, "En büyük hayaliniz ne?" sorusuna, "En başta sağlıklı ve huzurlu olmak istiyorum. Hayatlarınızın içinde uzun yıllar şarkı söyleyerek, var olmak istiyorum.
Yaşamım boyunca gücümü iyiye ve iyiden yana kullanabilmek, bir gün ölüp gittiğimde arkamda kalıcı şeyler bırakabilmek ve sevgiyle hatırlanmak istiyorum. Ve bu fotoğrafa en az iki kişi daha eklensin istiyorum. Başka da bir hayalim yok" şeklinde cevap vermişti.