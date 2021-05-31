Serenay Sarıkaya'dan kendisine lüks hediye! Artık ona 'Kaptan Serenay' diyebilirsiniz...

Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Göcek'te tatiline devam ediyor. 2 sene hazırlık yaptığı "Bergen" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu.son olarak kendisine alacağı lüks hediye ile konuşuluyor.
Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; yakın zamanda dizi veya filmde yer almasa da reklam yüzü olduğu firmalardan yüklüce para kazanan Serenay Sarıkaya, Azimut marka tekne almak için kolları sıvadı..
Doğa ve deniz tutkusu ile bilinen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Fethiye'de tekne bakmış. Azimut marka tekneleri inceleyen Serenay Sarıkaya'ya, annesi Ümran Hanım da eşlik etmiş. Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyormuş..