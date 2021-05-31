Serenay Sarıkaya'dan kendisine lüks hediye! Artık ona 'Kaptan Serenay' diyebilirsiniz...

Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Göcek'te tatiline devam ediyor. 2 sene hazırlık yaptığı "Bergen" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu.son olarak kendisine alacağı lüks hediye ile konuşuluyor.