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Giriş Tarihi: 31.5.2021 16:42

Sarıkaya'dan kendisine lüks hediye! Artık ona 'Kaptan Serenay' diyebilirsiniz...

Serenay Sarıkaya'dan kendisine lüks hediye! Artık ona 'Kaptan Serenay' diyebilirsiniz...

Son dönemde iş insanı  ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Sarıkaya, şimdilerde 'te tatiline devam ediyor. 2 sene hazırlık yaptığı "" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu.son olarak kendisine alacağı lüks hediye ile konuşuluyor. Yakın zamanda dizi veya filmde yer almasa da reklam yüzü olduğu firmalardan yüklüce para kazanan , Azimut marka tekne almak için kolları sıvadı..Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle sahillerinde boy gösterecek..

Son dönemde iş insanı Haldun Demirhisar ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serenay Sarıkaya, şimdilerde Göcek'te tatiline devam ediyor. 2 sene hazırlık yaptığı "Bergen" filminden de ayrıldığını geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu.son olarak kendisine alacağı lüks hediye ile konuşuluyor.

Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre; yakın zamanda dizi veya filmde yer almasa da reklam yüzü olduğu firmalardan yüklüce para kazanan Serenay Sarıkaya, Azimut marka tekne almak için kolları sıvadı..

Doğa ve deniz tutkusu ile bilinen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Fethiye'de tekne bakmış. Azimut marka tekneleri inceleyen Serenay Sarıkaya'ya, annesi Ümran Hanım da eşlik etmiş. Bir tekneyi çok beğenen güzel oyuncu, satın almak için görüşmelere devam ediyormuş..

Şimdiye kadar hep arkadaşlarının teknesinde boy gösteren oyuncu, bu yaz kendi teknesiyle Ege sahillerinde boy gösterecek..

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Serenay Sarıkaya'dan kendisine lüks hediye! Artık ona 'Kaptan Serenay' diyebilirsiniz...
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