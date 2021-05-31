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Giriş Tarihi: 31.5.2021 08:20 Son Güncelleme: 31.5.2021 08:38

: '' olarak hafızalara kazınan ünlü aktör düşen uçakta hayatını kaybetti!

Son dakika: 'Tarzan' olarak hafızalara kazınan ünlü aktör Joe Lara düşen uçakta hayatını kaybetti!

'' film serisindeki Tarzan rolüyle hafızalara kazınan, dünya çapında ünlene 'li aktör 'dan kötü haber geldi. Ünlü oyuncu Joe Lara'nın da içinde bulunduğu 7 kişinin, 'de göle düşen uçakta yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı yakınlarındaki havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki 'ne düştü. Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi 'nın da bulunduğunu belirtti.

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü.

Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedeninin soruşturulduğunu belirtti.

Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cesetlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

Joe Lara

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı.

Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti.

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Son dakika: 'Tarzan' olarak hafızalara kazınan ünlü aktör Joe Lara düşen uçakta hayatını kaybetti!
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