Tamer Karadağlı ile genç sevgilisi Iraz Yıldız tatil sezonunu açtı ama... İkiliyi o halde görenler şaştı kaldı!

54 yaşındaki ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile 24 yaşındaki piyanist Iraz Yıldız'ın ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı eleştiri oklarının hedefi olan ünlü çift, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
DENİZ KENARINDA SOHBET
Son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan meslektaşı Turgut Tunçalp ile önceki gün Bodrum Ören'de bir araya gelen çiftten Karadağlı, deniz kenarında sohbet etti.
Sevgilisiyle günlerdir bir beach'in kenarında oturan Karadağlı, görenleri şaşırttı. Gün boyu oturduğu yerden kalkmayan oyuncu, tişörtünü üzerinden çıkarmadı.
Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız çiftini gören hayranları ikilinin günlerdir denize girmemesinin yanı sıra tişörtlerini dahil çıkarmamasına anlam veremedi.
Geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenen ve aşkları belgelenen çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalıyor.
"AŞKTA YAŞ FARKI OLMAZ"
54 yaşındaki oyuncu, daha önce sevgilisiyle arasındaki 30 yaş farkı eleştirenlere; "Aşkta yaş farkı olmaz. Iraz 24 yaşında kız. Karışmak kimsenin haddi değil! Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim" yanıtını vermişti.
"HAKARETE UĞRUYORUZ"
Öte yandan birkaç ay önce de ünlü ikili, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulduklarını; sinkaflı küfürlerle hakarete uğradıklarını belirterek savcılığa başvurmuştu.
Şikayet dilekçesinde; çiftin özel hayatlarının gizliliğinin ihlal edildiği, hakaret içerikli yorumlar nedeniyle aşağılanarak küçük düşürüldükleri ifade edilmiş ve savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.