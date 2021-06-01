Deniz, kum güneş...

GALATASARAY'IN kaptanı Arda Turan, yoğun geçen ligin yorgunluğunu ailesiyle dinlenerek atıyor. Turan, oğulları Asil Aslan ve Hamza Arda ile bol bol vakit geçiriyor. Turan Ailesi önceki gün keyifli bir anlarını takipçileriyle paylaştı.OYUNCU Nesrin Cavadzade, tatiline Marmaris'te devam ediyor. Cavadzade, önceki gün teknede renkli pozlar verdi.ÜNLÜ oyuncu Ebru Şahin, bir süredir basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile Maldivler'de. Sezonun yorgunluğunu atan çift, eğlenirken birbirlerinin fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmiyor.HANDE Erçel ile Kenan Doğulu, önceki gün Bodrum'da iskelede bir araya geldi. Hava kapalı olduğu için oynadıkları reklamın çekimleri ertelenen çift, hem sohbet etti, hem de dinlendi.Zeynep Bastık, sevgilisi Tolga Akış ile Ege kıyılarını geziyor. Sevgilisinden ikinci kez evlilik teklifi alan Bastık, önceki gün havuz başında hem şarkılar söyledi hem de güneşlendi.COŞKUN Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Okay, önceki gün küçük kızı Helen ve yakın arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı.Özlem Yıldız, Kapadokya'nın ardından rotasını Bodrum'a çevirdi. Hem iş, hem de tatil yapan Yıldız, önceki gün kumsalda mayo tanıtımı yaptı.