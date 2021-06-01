‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın setindeki kavgada yeni gelişme! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu!

Son Dakika Haberler: EDHO'nun setini zorbalar bastı! Set çalışanları yardım çığlıkları attılar…

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bulunan MaiCity otelde 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekiminin yapıldığı, dizi oyuncuları ve ekibinin tamamı ile şüphelilerin de aynı otelde kaldıkları belirtildi.

SET ÇALIŞANLARINA ÇİRKİN SÖZLER

İddianamede dizi ekibinde yer alan set çalışanları müşteki B.A., G.S. ve B.Ç.'nin, otelin 2. katında çalıştıkları sırada, şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, müştekilere 'Burada porno mu çekiyorsunuz?' diyerek küfür etmeleri üzerine, 3 kadın set çalışanının bulundukları ikinci kattan çığlık atarak yardım istedikleri ve odalarının kapısını kapattıkları belirtildi. Sinirlenen şüphelilerin, müştekilerin bulundukları odanın kapısını kapatmalarının ardından odaya girmek istedikleri, kapıyı tekmeleyerek zorladıkları, müştekilerin ise her 2 şüphelinin odaya girmelerini engelledikleri anlatıldı.

Son Dakika Haberler: EDHO'nun setini zorbalar bastı! Set çalışanları yardım çığlıkları attılar…

DİZİ OYUNCULARINI DA TEHDİT ETMİŞLER

Aynı zamanda iddianamede çıkan arbede üzerine bazı otel personeli ve bazı dizi oyuncularının 2. kata çıktıklarında, şüphelilerden Şiyar Altosun, Arif Yıldırım ve Batuhan Kuvvetliışık'ın, müştekileri 'Sizin çekmiş olduğunuz dizilerdeki yaptığınız işlerin biz dışarıda gerçeğini yapıyoruz' diyerek tehdit ettikleri anlatılırken şüphelilerin eylemlerine devam etmesi üzerine olay yerine gece bekçilerinin geldiği, bunun üzerine şüphelilerden tamamının 2. kattan otelin lobisine indikleri, lobide bulunan müştekiler Oktay Kaynarca, Tevfik Erman Kutlu ve Yunus Emre Yıldırımer'i tehdit ettikleri aktarıldı.

ŞÜPHELİLER İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, 30 Kasım 2020 tarihinde tutuklandıkları, yaklaşık bir ay sonra da tahliye edildiklerinin belirtildiği iddianamede, Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın, 'Zincirleme şekilde hakaret' , 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar, diğer şüpheliler Batuhan Kuvvetliışık, Birkan Boğutar, Onur Destegül, Burak Özcan, Can Cem İyidoğan ve Volkan Çam'ın ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.