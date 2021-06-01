Maraşlı'da Mahur ve Celal kavuştu!

Gerçek kimliğini, Fuad'ın uyarılarına rağmen Mahur'a itiraf edemeyen Maraşlı sessiz kaldı. Mahur'un, Mehmet İnce'ye değil Maraşlı'ya aşık olduğunu düşünen Maraşlı, Mahur'u kaybetmek istemedi. Bölümde Savcı Tolga, Savaş ve Hurdacı'nın Mehmet İnce'nin peşine düşmesi ise Maraşlı'yı köşeye sıkıştırdı.
MARAŞLI, HURDACI'NIN PEŞİNDE!
Kızının yara aldığı Park Orman saldırısının intikamını Hurdacı'dan almak isteyen Maraşlı, Fuad'ın yardımıyla onun peşine düştü. 10 milyon dolar aklamak istediğinin haberini duyuran Fuad, Hurdacı'ya ulaştı. Fakat Hurdacı, kendi kimliğinde adamını yerine yollasa da Maraşlı'yı inandıramadı. Maraşlı'nın peşinde olduğunu anlayan Hurdacı ise kendisini Maraşlı'ya deşifre eden Necati'nin ölüm emrini Savaş'a verdi.
Bölümün heyecan dolu final sahnesinde ise akıl hastanesinde yatan Necati'yi, Savaş'ın adamları öldürmek istedi. Haberi alan Maraşlı ve Mahur hastaneye gidererek Necati'yi hastaneden kaçırdı. Finalde Necati'nin, kendisini Mehmet İnce'nin öldürmek istediğini Maraşlı ve Mahur'a söylemesi heyecanı doruğa tırmandırdı.