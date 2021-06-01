Neşe Erberk okulda kaçak öğretmen çalıştırdı

7 yaşındaki B.Ç. ve 8 yaşındaki S.Ç. isimli iki kardeş, Özel Etiler Neşe Erbek İlkokulu'nda eğitim görüyordu. İkinci sınıfa geçen iki kardeş, yaşıtlarından çok gerideydi. Okul yönetimi, bu durumun çocukların yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine aile yaptığı araştırmada iki kardeşin öğretmeni Adviye Ö.'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı olmadığını öğrendi.Aile, bu gelişme üzerine uğradığı zarara karşılık İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak okula ödedikleri eğitim ücretinin iadesini talep etti. Aile, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na da başvurarak okulun mevzuata aykırı şekilde personel çalıştırdığını ihbar etti. Milli Eğitim Bakanlığı ise okula 15 gün süreyle kapatma cezası verip, 95 bin lira da para cezası kesti.