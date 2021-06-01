Survivor Batuhan kimdir? Survivor 2021’de eleme adayı seçilen Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

"Survivor Batuhan kimdir?" sorusu merak konusu oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olan Batuhan Karacakaya ile ilgili detayları merak edenler tarafından Survivor Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularıyla yoğun olarak merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
TV8 yarışmacısı Batuhan ile ilgili merak edilen biyografik detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Batuhan Karacakaya'nın yaşı ise 24'tür. 24 yaşındaki Survivor Batuhan setlere adım attığında henüz 11 yaşındaydı.
Batuhan Karacakaya boyu da Survivor 2021 ile birlikte cevabı en çok aranan sorular içerisinde yer aldı. Oyunculuğunun yanı sıra sporcu kimliğiyle de öne çıkan Batuhan Karacakaya boyu 1.82'dir. Batuhan Karacakaya'nın kilosu ise 75'tir.
Batuhan Karacakaya başarılı bir oyuncudur. Genç isim, Survivor 2021 ünlüler kadrosunda yer almaktadır. Batuhan Karacakaya, mesleğiyle ilgili katıldığı programlar ve verdiği röportajlarda sık sık konuşmuştur. Batuhan Karacakaya ayrıca 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya'nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuştur.