Haberler Günaydın Haberleri Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Giriş Tarihi: 1.6.2021 23:24 Son Güncelleme: 1.6.2021 23:24

Survivor Dora kimdir? yarışmacısı , , mesleği ne?

Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme adayı seçilen mavi takım yarışmacısı Uğurtan Dora ile ilgili detaylar yarışmanın takipçileri tarafından merak edilerek Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, , mesleği ne? sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

"Survivor Dora kimdir?" sorusu merak konusu oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olan Uğurtan Dora ile ilgili detayları merak edenler tarafından Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularıyla yoğun olarak merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

SURVİVOR DORA KİMDİR?

TV8 yarışmacısı Uğurtan Dora ile ilgili merak edilen biyografik detaylar ve tüm bilgiler şöyle;



SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.



Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.



Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness'la uğraştı. Öte yandan Dora'nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor'da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA