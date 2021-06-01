Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

"Survivor Dora kimdir?" sorusu merak konusu oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olan Uğurtan Dora ile ilgili detayları merak edenler tarafından Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularıyla yoğun olarak merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.

SURVİVOR DORA KİMDİR?

TV8 yarışmacısı Uğurtan Dora ile ilgili merak edilen biyografik detaylar ve tüm bilgiler şöyle;