Survivor Dora kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Uğurtan Dora kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

"Survivor Dora kimdir?" sorusu merak konusu oluyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde eleme adayı olan Uğurtan Dora ile ilgili detayları merak edenler tarafından Survivor Dora kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularıyla yoğun olarak merak edilerek araştırılmaya devam ediliyor.
TV8 yarışmacısı Uğurtan Dora ile ilgili merak edilen biyografik detaylar ve tüm bilgiler şöyle;
Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğdu. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.
Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.