Deniz Akkaya'ya büyük şok! Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak!

NE OLMUŞTU?

Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.