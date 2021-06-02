Deniz Akkaya'ya büyük şok! Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını hiçe sayan Deniz Akkaya 3 gün zorlama hapis yatacak!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında üç ay tedbir kararı aldırdı.
"SİZ DE SAPIKSINIZ"
İddiaya göre Akkaya, "Söylemezsem Olmaz" programında Selin Ciğerci'yle ilgili olarak, "Kariyeri arabada başladı, orada bitecek. Spor hocama çıplak videolarını göndermiş. Bununla beraber olan adamlara sesleniyorum, siz de sapıksınız. Sen cinsel kimliğini pazarlıyorsun" şeklinde açıklamalarda bulunarak ağır hakaretler etti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Selin Ciğerci'nin avukatı Şeyda Yıldırım, dilekçesinde, Deniz Akkaya'nın tedbir kararını ihlal ederek küçük düşürücü ithamlarını sürdürdüğünü belirtti.
TEDBİR KARARINI İHLAL ETTİ
Mahkeme, Akkaya'nın tedbiri ihlal edip etmediğine dair dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda da Akkaya'nın söz konusu programda küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunduğunu, tedbir kararını bir kez ihlal ettiğini tespit etti.
Talebi değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Ciğerci'yi haklı bularak, Akkaya'nın tedbir kararını bir kez ihlal ettiği gerekçesiyle üç gün zorlama hapsine tabi tutulmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Kendi kozmetik markasını çıkaran ve Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci her fırsatta anne olmak istediğini dile getiriyor. Çocuk sahibi olmak için araştırmalar yapan Selin Ciğerci bu konudaki istediğini takipçileriyle de paylaşıyor. Ciğerci'nin bu istediğine Deniz Akkaya'dan tepki geldi.
Canlı yayında Deniz Akkaya ile Selin Ciğerci birbirine girdi. Deniz Akkaya, Ciğerci'nin Bodrum'daki evinde 'eltisi' diye göstererek bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını iddia edince, ortalık karıştı. Canlı yayına bağlanan Ciğerci ile Akkaya arasında tartışma çıktı.
DENİZ AKKAYA'DAN SELİN CİĞERCİ'YE FUHUŞ GÖNDERMESİ
Deniz Akkaya hızını alamadı ve yayından sonra da Selin Ciğerci'yi suçlayan paylaşımlarına devam etti. Akkaya Selin Ciğerci'yi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na şikayet edeceğini söylerken ünlü isme fuhuş suçlamasında da bulunarak şunları söyledi:
"Bu zad kendi ağzıyla parasız kaldığı dönemde fuhuş yaptığını kabul etmiştir. Herkesin ahlak anlayış kendini ilgilendirir ama anne olmayı senden öğrenecek değilim. İnsan fuhuştan buralara geldim diyerek övünürken aynı anda çocuğuna mayo giydirdin diyecek kadar işine göre değerleri değişen şahsiyetsizsin."
DENİZ AKKAYA HAKKINDA TEDBİR KARARI ALDIRDI
Avukatı aracılığıyla İstanbul 1. Aile Mahkemesi'ne başvuran Selin Ciğerci, kanunda şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara maruz kaldığı gerekçesiyle önleyici tedbir kararı alınmasını talep etti.
Mahkeme, Deniz Akkaya'ya üç ay boyunca Selin Ciğerci'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
HAPİS CEZASI UYARISI
Ayrıca, Akkaya'nın Ciğerci'nin bulunduğu konuta, okula ve işyerine yaklaşmamasına ve hiçbir surette iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine de hükmedildi. Deniz Akkaya'nın tedbir kararına uymaması halinde hakkında zorlama hapsi verileceği ihtarında da bulunuldu.