Haberler Günaydın Haberleri Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 1 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 2.6.2021 07:58

Dünün açıklanıyor! Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 1 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 1 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?

Her hafta Salı günü izleyenleriyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor eleme gecesi, Masumlar Apartmanı gibi dizi ve programlar yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini aldı. Dünün bu kapsamda medya gündeminin takipçileri tarafından sabah saatlerinden itibaren gündeme taşındı. "1 Haziran Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları bu noktada araştırma konusu haline geliyor. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamaları gibi merak edilen tüm detaylar…

TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Salı günlerinin iddialı yapımları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarırkem öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 1 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz AB ve TOTAL sıralamaları haberimizde olacaktır.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
22:45 Kaptan Amerika: Kış Askeri

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Başlat
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 BademŞekeri
22:00 Geniş Aile Yapıştır

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:00 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını

TV8 YAYIN AKIŞI

17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! Masumlar Apartmanı mı EDHO mu? Hangi yapım 1 Haziran 2021 reyting sonuçları birincisi oldu?
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