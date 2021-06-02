TV ekranlarında izleyenleriyle buluşan dizi, film ve programlar her hafta yayın gününde reyting sonuçları için kıyasıya rekabet ediyor. Salı günlerinin iddialı yapımları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı yepyeni bölümleriyle izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarırkem öte yandan diziseverler ve medya gündeminin takipçileri 1 Haziran 2021 dünün reyting sonuçları birincisinin kim olduğunu merak ediyor. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…