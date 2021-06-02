Otel magandalarının 18 yıl hapsi isteniyor

Maltepe'de bir otelde çekim yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin üç kadın çalışanı, yan odalarındaki alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olan Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) tarafından sözlü tacize uğramıştı.İki şehir eşkıyası, ardından kadınların bulunduğu oda kapısını tekmeleyerek içeriye girmeye çalışmış, sesler üzerine otel personeli ile bazı dizi oyuncuları üç kadının imdadına yetişmişti. İki grup arasında çıkan tartışmada iki kafadar, dizi oyuncularını da tehdit etmişti.Olayla ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler Şiyar Altosun ve Arif Yıldırım'ın olaydan sonra tutuklandıkları, bir ay sonra da tahliye edildiklerinin belirtildiği iddianamede, iki isme zincirleme hakaret, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs ve birden fazla kişi ile tehdit suçlarından 18 yıl 2 aya kadar, onlara yardım eden altı şüpheli hakkında da 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.