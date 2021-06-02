Son dakika: Ünlü yapımcı Hasan Saltık hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ... Müzik dünyasının acı kaybı... Türkiye'deki müzikal zenginliği dünyaya tanıtan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti.
KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Binden fazla albüme yapımcı olan müzik emekçisi Saltık'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Yaklaşık 30 yıldır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan Saltık, vefatından kısa bir süre önce Anadolu Ajansı ile bir söyleşi gerçekleştirmişti.
"PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK"
Saltık, söyleşide, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"SOHBETLERİMİZİ VE DOSTLUĞUMUZU HER ZAMAN HAYIRLA YAD EDECEĞİM"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim." notunu düştü.
HASAN SALTIK KİMDİR?
Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.
İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.
Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.