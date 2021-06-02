Son dakika: Ünlü yapımcı Hasan Saltık hayatını kaybetti

"PROJELERE HİÇ TİCARİ BAKMADIK"

Saltık, söyleşide, "Projelere hiç ticari olarak bakmadık. Yani her zaman kazandığımız paranın şirket ve kurumsal olarak bir bölümünü, 'Şu projeye, bu projeye gitsin' diye harcadık, bir getirisinin olduğunu düşünmeden." ifadelerini kullanmıştı.