Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan çiftlik kurmak için Kazdağları’nda arazileri gezdi!

Pandemi dönemini Bodrum'daki yazlığında geçiren ve çiftlik kurmak hayali olan Ajda Pekkan, meşhur "Kemancı" şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak'ın teklifi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

HAYRAN KALDI

Burada ilçeye bağlı Güre ve Çamlıbel Mahalleleri eteklerini gezen Pekkan, oksijen deposu olan bölgeye hayran kaldı.