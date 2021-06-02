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Giriş Tarihi: 2.6.2021 19:07 Son Güncelleme: 2.6.2021 19:17

Ünlü şarkıcı çiftlik kurmak için ’nda arazileri gezdi!

İHA
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan çiftlik kurmak için Kazdağları’nda arazileri gezdi!

Pandemi dönemini Bodrumda geçiren ünlü şarkıcı 'dan yeni bir hamle daha geldi. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, çiftlik kurmak için harekete geçti ve ’nda arazileri gezdi. Ünlü sanatçı yakın dostlarına buranın manzarası karşısında büyülendiğini belirtti. İşte detaylar...

Pandemi dönemini Bodrum'daki yazlığında geçiren ve çiftlik kurmak hayali olan Ajda Pekkan, meşhur "Kemancı" şarkısının söz yazarı Mehmet Yüzüak'ın teklifi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi.

HAYRAN KALDI

Burada ilçeye bağlı Güre ve Çamlıbel Mahalleleri eteklerini gezen Pekkan, oksijen deposu olan bölgeye hayran kaldı.

BODRUM'DAN DAHA MAKUL!

Güre'de yaşayan söz yazarı dostu Mehmet Yüzüak'a süperstar, buranın gerçekten manzarası karşısında büyülendiğini belirtti. Çiftlik kurmak için arazi fiyatlarının ise Bodrum'a oranla daha makul olduğu aktarıldı.

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Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan çiftlik kurmak için Kazdağları’nda arazileri gezdi!
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