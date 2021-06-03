Haberler Günaydın Haberleri ATV ekranında kahkaha ve heyecan bir arada olacak! Yepyeni dizi ‘Baş Belası’ndan ikinci tanıtım geldi!
Giriş Tarihi: 3.6.2021 19:05 Son Güncelleme: 3.6.2021 19:10

ATV ekranında kahkaha ve heyecan bir arada olacak! Yepyeni dizi ‘Baş Belası’ndan ikinci tanıtım geldi!

ATV ekranında kahkaha ve heyecan bir arada olacak! Yepyeni dizi ‘Baş Belası’ndan ikinci tanıtım geldi!

Yapımcılığını ’nun, yapımını ARC Film yaptığı yakında atv’de ekrana yolculuğuna başlayan ‘Baş Belası’dan ikinci tanıtım da geldi. Başrollerinde ve ’in yer aldığı diziden ilk görüntüler kısa sürede sosyal medyanın en çok etkileşim alan konusu haline geldi. Yönetmenliğini ’un üstlendiği dizi, eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesi ile yaz ekranının fenomen dizisi olmaya hazırlanıyor.

Başroldeki İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'e deneyimli oyuncular Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk'un eşlik ettiği 'Baş Belası', kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

SIK SIK KARŞI KARŞIYA GELECEKLER!

İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek.

ATV'nin yepyeni dizisi 'Baş Belası'nın 2. tanıtımı yayınlandı! | Video

POLİSİYE MACERALARLA SÜSLÜ EĞLENCELİ HİKAYELER ANLATILACAK!

"Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayelerini anlatacak. 'Baş Belası', yakında atv'de başlıyor…

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ATV ekranında kahkaha ve heyecan bir arada olacak! Yepyeni dizi ‘Baş Belası’ndan ikinci tanıtım geldi!
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