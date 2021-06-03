Haberler Günaydın Haberleri Hasan Saltık kimdir? Müzik yapımcısı Hasan Saltık nereli, kaç yaşında vefat etti ve ölüm sebebi nedir?
Giriş Tarihi: 4.6.2021 00:38 Son Güncelleme: 4.6.2021 00:38

kimdir? Müzik yapımcısı Hasan Saltık nereli, kaç yaşında vefat etti ve ölüm sebebi nedir?

Hasan Saltık kimdir? Müzik yapımcısı Hasan Saltık nereli, kaç yaşında vefat etti ve ölüm sebebi nedir?

Müzik yapımcısı ’ın yaşamını yitirdiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Kısa sürede müzik camiasından pek çok ünlü ismin taziye mesajı paylaştığı olayın ardından ünlü müzik yapımcısına ilişkin detayları öğrenmek isteyenler kurucusu Hasan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak edilen Hasan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Ünlü müzik yapımcısı Hasan Saltık hayatını kaybetti. Müzik camiasından çok sayıda ünlü ismin üzüntülerini dile getirdiği taziye paylaşımları yapmasının ardından Saltık'a ilişkin detaylar merak konusu olarak Hasan Saltık kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti, ölüm sebebi nedir? soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

HASAN SALTIK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Hasan Saltık ile ilgili tüm detaylar şöyle;



HASAN SALTIK ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Müzik yapımcısı ve Kalan Müzik'in kurucusu Hasan Saltık, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetti.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Klasik Türk müziği ile Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyerek, müzikseverlerle buluşturan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi.



İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini ise İstanbul'da tamamlayan Saltık, İstanbul Devlet Konservatuvarında başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesine devam etti.



Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kuran Hasan Saltık, unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

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Hasan Saltık kimdir? Müzik yapımcısı Hasan Saltık nereli, kaç yaşında vefat etti ve ölüm sebebi nedir?
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