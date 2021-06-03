'Kuruluş Osman' yine zirvede!

Osman Bey ise Togay'ın peşini bırakmadı. Kayı Alplerine yeni katılan Turhan Alp, Moğolların yol üzerindeki bir kervansarayda konaklayacağını ve mekanda gizli bir geçit bulunduğunu açıkladı. Turhan Alp, kervansaraya gizlice sızarak Togay ve Camuha'yı kaçırmayı başardı ve Osman Bey'e getirdi. Kurtulduğunu sanırken Osman Bey'in avcuna düşen Togay, Osman Bey'e meydan okudu ama Bamsı Bey'in intikamını için ant içmiş Osman Bey, teke tek dövüşte rakibine diz çöktürdü.

'KURULUŞ OSMAN' ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 61'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %10,21 izlenme oranı ve %26,22 izlenme payı

20+ABC1 kategorisinde %10,79 izlenme oranı ve %26,07 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.