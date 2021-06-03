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Giriş Tarihi: 3.6.2021 07:36 Son Güncelleme: 3.6.2021 07:45

ile Mısırlı milyarder sevgilisi ’nin aşkı dillerde! bile ’ı bu kadar sömürmedi!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin aşkı dillerde! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

ile Mısırlı milyarder sevgilisi ’nin aşkı dillerde! Sevgilisine yolcu uçağı kapatan, ’den ev alan, otomobilini pırlanta taşlarla donatan Alsaloussi ile Subaşı’nın aşkı, sosyal medyanın da diline düştü. Bu ilişkiyi en iyi özetleyen ise ’daki bir kullanıcı oldu: “ bile ’ı bu kadar sömürmedi.” Günaydın köşe yazarı bugünkü yazısında Subaşı’yı kaleme aldı. İşte o yazı …

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi gün geçmiyor ki Şeyma Subaşı'na bir jest daha yapmasın...

Subaşı da tabii, bir süredir 'Sevgilisi yolcu uçağı kapattı, Miami'den ev aldı, jet aldı, arabasını taşlarla donattı, restoran kapattı, plaj boşalttı' gibi birçok başlıkla gündemde yer alıyor.

Tabii biz bunları Mohammed Alsaloussi'den öğrenmiyoruz, yani adam şov yapıp bunu duyurmuyor, sağ olsun Şeyma bize tüm gelişmeleri adım adım bildiriyor.

Durum böyle olunca da sosyal medyadaki esprili içerik üreticileri, yorumlarıyla ufuk açmaya devam ediyor.

Geçenlerde bir kullanıcı yaptığı şu yorumla gerçekten cuk diye Şeyma Subaşı'yı özetledi: 'Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi.'

Bu denli gösteriş budalalığı ile Subaşı'nın düştüğü durum tam da bu!

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Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin aşkı dillerde! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!
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