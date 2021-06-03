Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin aşkı dillerde! Kleopatra bile Mısır’ı bu kadar sömürmedi!

Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi gün geçmiyor ki Şeyma Subaşı'na bir jest daha yapmasın...
Subaşı da tabii, bir süredir 'Sevgilisi yolcu uçağı kapattı, Miami'den ev aldı, jet aldı, arabasını taşlarla donattı, restoran kapattı, plaj boşalttı' gibi birçok başlıkla gündemde yer alıyor.
Tabii biz bunları Mohammed Alsaloussi'den öğrenmiyoruz, yani adam şov yapıp bunu duyurmuyor, sağ olsun Şeyma bize tüm gelişmeleri adım adım bildiriyor.
Durum böyle olunca da sosyal medyadaki esprili içerik üreticileri, yorumlarıyla ufuk açmaya devam ediyor.
Geçenlerde bir kullanıcı yaptığı şu yorumla gerçekten cuk diye Şeyma Subaşı'yı özetledi: 'Kleopatra bile Mısır'ı bu kadar sömürmedi.'
Bu denli gösteriş budalalığı ile Subaşı'nın düştüğü durum tam da bu!