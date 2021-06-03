TV8 kanalında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı, Survivor 2021 son bölümde, mavi - kırmızı takımlar kritik iletişim ödülü oyunu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Acun Ilıcalı hakemliği ve yapımcılığıyla Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen zorlu yarışmada, iletişim ödülünün kazananı, rakibine karşı daha üstün performans grafiği çizen takım kritik eleme konseyi öncesinde iletişim ödülünün sahibi olarak arkadaşlarıyla görüntülü konuşma hakkına sahip oldu ve moral depoladı. Ödülün ardından Acun Ilıcalı moderatörlüğünde gerçekleşen eleme konseyinde potadaki Survivor Aleyna Çalışkan ve Dora arasından en az SMS sıralaması oyu olan elenerek bu hafta adaya veda eden isim olacak. Yarışmanın takipçileri 1 Haziran SMS sıralaması ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.
Survivor 2021 son bölümde iletişim ödül oyunu kazanan ve eleme konseyinde SMS sıralaması sonucunda elenerek adaya veda eden isim ile ilgili tüm detaylar şöyle;
1 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölüm kapsamında, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karışması sonrası oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında kritik iletişim ödül oyunu oynandı. Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılacak son dakika eleme konseyinden önce ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda skor bakımından birbirini kovalayan bir performans grafiği çizdi. Yarışmada İsmail Balaban mavi takım üstünlüğünü 7-7 beraberliğe taşıdı.
Steven ve Berkay karşılaşmasında ise Berkay, sayıyı kırmızı takım hanesine yazdırdı ve mavi takımı geriden skoru 8-7'e taşıdı ve 1 sayı üstünlükle geçti. Aleyna Çalışkan Ayşe karşılaşmasıyla skor 9-7 kırmızı takım üstünlüğüyle güncellendi. İletişim ödülü oyununda oldukça avantajlı durumda olan kırmızı takım Batuhan - Poyraz karşılaşmasında bu avantajı değerlendiremedi ve Poyraz farkı 1'e indirerek skoru 9-8'e taşıdı.
İsmail Balaban ile Dora'nın mücadelesinde ise parkuru neredeyse aynı anda bitiren iki yarışmacı atışlarda da birbirine yakın bir performans gösterdi. iki ismin de ilk isabetli atışını peş peşe yapmasının ardından İsmail Balaban yaptığı atışla iletişim ödülü oyununun skorunu belirledi ve 10-9'luk skorla ödülü kazanan kırmızı takım oldu.
Zorlu parkur mücadelesinde skor olarak önde olan mavi takımı geriden gelerek mağlup eden kırmızı takım kazandıkları iletişim ödülünde arkadaşlarıyla görüntülü olarak görüşme hakkına sahip oldu.
1 Haziran 2021 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 son bölümde SMS sıralaması birincisi olan isimler, noter onaylı olarak Acun Ilıcalı tarafından Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan eleme konseyi gecesinde açıklandı. İşte bu haftanın mavi ve kırmızı takım SMS birincileri;
MAVİ TAKIM SMS BİRİNCİSİ
KIRMIZI TAKIM SMS BİRİNCİSİ
Mavi takımda Steven'ın SMS birincisi seçilmesi sonrasında, aday seçmesine gerek kalmadan kurallar gereği, Poyraz direkt olarak eleme potasına girmiş oldu. Kırmızı takım SMS birincisi Berkay ise Batuhan'ı seçerek eleme potasına gönderdi.
Survivor 2021 yarışmasında geçen hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonuçlarına göre bu hafta eleme potasına giren yarışmacılar şöyle belirlendi;
Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen eleme konseyinde, eleme adayı seçilen Survivor Aleyna Çalışkan, Dora, Poyraz ve Batuhan arasından noter onaylı SMS sıralaması sonuçlarıyla en az oya sahip olan Aleyna Çalışkan elenerek, bu hafta adaya veda eden isim oldu.
Survivor 2021 son bölümde SMS sırlaması sonuçları paylaşıldı. İşte tam liste;
5 - Aleyna Çalışkan
4 - Aleyna Kalaycıoğlu
3 - İsmail
2 - Batuhan
1 - Berkay
4 - Dora
3 - Ayşe
2 - Poyraz
1 - Steven