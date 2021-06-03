Tarkan tribünlere oynama!

BUNUN ADI POPÜLİZM

"Madem kalabalık cenaze törenlerine, siyasi etkinliklere izin veriliyor o zaman konserler başlasın, salonlar ve eğlence mekanları açılsın" demek popülizmden başka bir şey değildir. Evet, yapılan yanlışları kimse savunamaz ama bir yanlışı örnek gösterip başka yanlışa zemin hazırlamak da salgını artırır.

"Hükümet müzisyenleri işsiz bırakıyor" diyenler dünyadaki uygulamaları görmüyorlar mı?

İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, İsrail, İspanya gibi nüfusunun büyük çoğunluğunu aşılayan, salgının düşüşe geçtiği ülkelerde bile konser yasağı devam ediyor.