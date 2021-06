Tuğkan Gönültaş (Elraenn): Sosyal medya sevgisizliğin karşılığı gibi!

"BEN YAPMADIM, ALNIM AK"

Yayınların için bot atma muhabbetleri de dönüyor. Nedir bu durum? 350K izlenen yayının olmuş.

O bottur ya :) Bizim piklerimiz var, yaptığımız içeriklerde ne kadar yükseldiğimizi algoritmalar hesaplıyor. Benim anlık pikim 105 bin. Namık Ekin ile yaptığımız yayın da 70-80 bin izlenmişti. 350K bir Twitch bug'ı olabilir ya da bot attı biri. Biri biraz başarı elde etti mi, konuşanlardan bir tık fazla sevildi mi "Hemen çamur atayım, izi kalsın" durumu var. Yayıncı arkadaşlarımızın arasında da bu drama çok dönüyor. Ki ben drama yayıncısı asla değilim. Zaten sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Beni seven insanların benim dertlerimi dert etmesini asla istemem. Artışa geçtiğim günden beri bu bot mevzuu var. Araştırdım, raconu buymuş. Bot işleri bir hater tarafından bile yapılabilir. Bunun kontrolü bir yayıncıda değildir. Kendi yayınına yapanlar da vardır, o ayrı bir durum. Yapmadığınız alakanızın olmadığı şeylerde bile size yıkılabiliyor durum. İnsanı sinirlendiren bir durum ama alışıyorsun. "E tamam bot desin. Kanıt var mı? Yok. Ben yapmadım, alnım ak. E napayım abi. Sabaha kadar bunu mu tartışayım" diyorsun.

Twitch'in en dramacısını sorsam?

O belli zaten. İsim vermesem de kulaklarda çınlıyordur. Ben değilim en azından :)

"SOSYAL MEDYA SEVGİSİZLİĞİN KARŞILIĞI GİBİ"

Sosyal medyada dönen kargaşa, kaos hakkında ne düşünüyorsun?

Ben bu işten para kazanan bir insanım, burada bir içerik üretiyorum. Sosyal medya sayesinde hayatımı geçindiriyorum ama sosyal medyadan çok rahatsız oluyorum. Çok zor bir şey. Her videonun her postun altında bizim insanımızın birbirine girdiğini, kavga ettiğini görüyorum. Sosyal medya benim gözümde sevgisizliğin karşılığı gibi. Sevgisiz bir sürü insan var ve hepsi yaşadığı sıkıntıları oraya kusuyor. Sosyal medyada aklımın ermediği şeyler yaşıyorum. Çok kontrolsüz bir genç kitle var. Bu beni korkutuyor ve üzüyor. Bir noktada da yayınlarımda sürekli bunu konuşmaya başlıyorum. Evet, ben de yayınlarımda küfür ediyorum. İnkâr edemem. Ama seni idol alan, seni abisi gibi gören bir sürü kardeşimiz var. Küfür eksi puan ama artı on bir şeyler aktarmaya çalışıyorum hepsine. Birçok yayıncı da bunu yapıyor. Ama tüm gençlere yetişemiyoruz tabii. Bu gençlik nereye gidiyor dediğim çok video izledim.