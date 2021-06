Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran 2021 Perşembe

Dünyada Neler Olacak?

Sık sık gündemde olan monarşiler arasında Birleşik Krallık başı çekiyor. Prens Philip vefatından sonra Kraliçe II. Elizabeth için hazırlanan tören detayları bir bir ortaya çıktı. 2021 kitabını hazırlarken Haziran temasında Kraliçe ve ardından olacakları Astroloji olarak yorumlamıştım.

Not: Eğer Elizabeth öldüyse de unutmayın ki bunu bir günde açıklayamazlar. Bunun siyasi gündemini beklerler. Her şeyden önce kocası gibi toprağa verilmeyeceği kesin. Çünkü kendi cenazesinin provasını yapmış ve tarihe 100 yıl not düşmüş bir kadın olan Elizabeth pandeminin bitmesiyle cenaze töreninin yapılmasını vasiyet olarak bırakmıştır. Bugünün yakın olduğunu düşünürsek arkada ne kalır peki;