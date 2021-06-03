Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Haziran 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HAZİRAN AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Güneş-Satürn 120'liği, hava yollarını ve uluslararası hava trafiğine vurgu yapacak. Uçuş hayatına uzun zamandır devam eden firmalar, belli yaptırımlara maruz kalırken, açıklama yapmayan şirket yöneticisi kalmayacak. Karanlık yılın faturasını en çok havayolu şirketlerinin ödediğini rakamlarla öğreneceğiz.

Koç: Kazandığın tecrübelerden faydalanmak istiyorsun. Pratik çözümler ile sorunların önüne geçmen, gün içerisinde sana vakit kazandıracak.

Boğa: Günlük rutinlerini ihmal etmeden devam ediyorsun. Ailesinde ayrı yaşayan bir Boğa burcuysan, ailene duyduğun özlem, sürpriz ziyaretler gerçekleştirmeni sağlayabilir.

İkizler: Eski konular bugün zaman zaman karşına gelebilir. Yalnız bir İkizler burcuysan, beklemediğin bir kişiden gelecek aşk itirafı olabilir.

Yengeç: Sabah saatlerinde gelen bir telefon bugün için yaptığın planları etkileyebilir. Aile içerisinde çözüme kavuşmamış miras konuları yeniden gündeme gelebilir.