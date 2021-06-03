Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Haziran 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HAZİRAN AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Astrogündem: Güneş-Satürn 120'liği, hava yollarını ve uluslararası hava trafiğine vurgu yapacak. Uçuş hayatına uzun zamandır devam eden firmalar, belli yaptırımlara maruz kalırken, açıklama yapmayan şirket yöneticisi kalmayacak. Karanlık yılın faturasını en çok havayolu şirketlerinin ödediğini rakamlarla öğreneceğiz.
Koç: Kazandığın tecrübelerden faydalanmak istiyorsun. Pratik çözümler ile sorunların önüne geçmen, gün içerisinde sana vakit kazandıracak.
Boğa: Günlük rutinlerini ihmal etmeden devam ediyorsun. Ailesinde ayrı yaşayan bir Boğa burcuysan, ailene duyduğun özlem, sürpriz ziyaretler gerçekleştirmeni sağlayabilir.
İkizler: Eski konular bugün zaman zaman karşına gelebilir. Yalnız bir İkizler burcuysan, beklemediğin bir kişiden gelecek aşk itirafı olabilir.
Yengeç: Sabah saatlerinde gelen bir telefon bugün için yaptığın planları etkileyebilir. Aile içerisinde çözüme kavuşmamış miras konuları yeniden gündeme gelebilir.
Aslan: Üzerindeki umutsuzluktan bugün itibariyle kurtuluyorsun. Aşırı özgüvenli hareket etmen hata yapmana neden olabilir.
Başak: Harcamalarını gözden geçirmek isteyeceksin. Evli bir Başak burcuysan, eşine vereceğin güzel haberlerin olabilir.
Terazi: Gizli saklı konular bugün gün yüzüne çıkıyor. Duyduklarına şaşırıp kalabilirsin. Hukuksal konulardaki beklentilerin bugün karşılık bulabilir.
Akrep: Günü kendi isteklerine göre şekillendirmek istiyorsun. Yaşam alanınla ilgili düzenlemelerin için harcayacağın parada ipin ucunu kaçırabilirsin.
Yay: Çevrenle olan iletişiminde, onlara duyduğun güvenin arttığını hissedeceksin. Sosyal medyaya olan ilginin artması, seni işlerinden alıkoyabilir.
Oğlak: Seni mutlu edecek gelişmeler bugün karşına gelecek. Çalışmayan bir Oğlak burcuysan, iş başvurularının sonuçları hakkında bugün haberler alabilirsin.
Kova: Son günlerde başından geçen olayları düşünecek ve kendini sorgulayacaksın. Sosyal çevrende, seni rahatsız eden kişilerden uzaklaşmak isteyeceksin.
Balık: Hayatına karışmak isteyen kişilere karşı tavrını net şekilde ortaya koyacaksın. Boş vakitlerini değerlendirmek içi hobi edinmeyi düşünebilirsin.
HAZİRAN AYINDA NELER OLUYOR?
Pandemi döneminde tüm insanlığın kendi adına çıkarttığı derslerin ardı arkası kesilmiyor dedirtecek Haziran ayı… Sistemlerin yarattığı karmaşanın dışında bir durumdan bahsediyoruz. Gündelik alışkanlıklar, pratik yaklaşımlar, tüketim hızı ve derecesi değişti. En çok etkilenen sektörleri kategorize etmek, diğerlerine haksızlık olabilir. Ama tüketim çılgınlıkları, marka çantaların, ayakkabıların, elbiselerin izindeki müşteri zincirleri büyük bir sınavdan geçti, geçmeye de devam edecek. Global, ünlü ve kökleri yıllara dayalı firmaların alışveriş pratiğine yeni yöntemler getireceğini bu aydan itibaren göreceğiz.
Magazin Kazanı Kaynıyor
Kimler kimleri tanıyor kimler kimlerle berbermiş diyeceğimiz günleri işaret eden Haziran ayı, bir yandan da manşetlerde yer alan kriminal konulara kadar ilginç gelişmelere tanık olabileceğimizi işaret ediyor. Gökyüzündeki tutulma yer yüzündeki gizli takılmaları anlamlandıracak. Kaldı ki Merkür yönettiği burçta geri giderken hepimiz artık birer gazeteci gibi olduğumuzu hissedeceğiz. Ayrıca her gördüğüne inanan insanlardan da olmak istemeyeceğiz. Devir sorgulama devri… Bu yüzden gelecek 6 ay içinde neler yaşanacağını bu günlerin sinerjisi belirleyecek.
Dünyada Neler Olacak?
Not: Eğer Elizabeth öldüyse de unutmayın ki bunu bir günde açıklayamazlar. Bunun siyasi gündemini beklerler. Her şeyden önce kocası gibi toprağa verilmeyeceği kesin. Çünkü kendi cenazesinin provasını yapmış ve tarihe 100 yıl not düşmüş bir kadın olan Elizabeth pandeminin bitmesiyle cenaze töreninin yapılmasını vasiyet olarak bırakmıştır. Bugünün yakın olduğunu düşünürsek arkada ne kalır peki;