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Giriş Tarihi: 3.6.2021 09:13

Uzman Astrolog ile yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran 2021 Perşembe

konusunda herkesin tek bildiği isim olan 3 Haziran 2021 Perşembe günü için yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Haziran ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte Astroloji 3 Haziran 2021 Perşembe için günlük

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Haziran 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Haziran 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "HAZİRAN AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 3 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE

Astrogündem: Güneş-Satürn 120'liği, hava yollarını ve uluslararası hava trafiğine vurgu yapacak. Uçuş hayatına uzun zamandır devam eden firmalar, belli yaptırımlara maruz kalırken, açıklama yapmayan şirket yöneticisi kalmayacak. Karanlık yılın faturasını en çok havayolu şirketlerinin ödediğini rakamlarla öğreneceğiz.

Koç: Kazandığın tecrübelerden faydalanmak istiyorsun. Pratik çözümler ile sorunların önüne geçmen, gün içerisinde sana vakit kazandıracak.

Boğa: Günlük rutinlerini ihmal etmeden devam ediyorsun. Ailesinde ayrı yaşayan bir Boğa burcuysan, ailene duyduğun özlem, sürpriz ziyaretler gerçekleştirmeni sağlayabilir.

İkizler: Eski konular bugün zaman zaman karşına gelebilir. Yalnız bir İkizler burcuysan, beklemediğin bir kişiden gelecek aşk itirafı olabilir.

Yengeç: Sabah saatlerinde gelen bir telefon bugün için yaptığın planları etkileyebilir. Aile içerisinde çözüme kavuşmamış miras konuları yeniden gündeme gelebilir.

Aslan: Üzerindeki umutsuzluktan bugün itibariyle kurtuluyorsun. Aşırı özgüvenli hareket etmen hata yapmana neden olabilir.

Başak: Harcamalarını gözden geçirmek isteyeceksin. Evli bir Başak burcuysan, eşine vereceğin güzel haberlerin olabilir.

Terazi: Gizli saklı konular bugün gün yüzüne çıkıyor. Duyduklarına şaşırıp kalabilirsin. Hukuksal konulardaki beklentilerin bugün karşılık bulabilir.

Akrep: Günü kendi isteklerine göre şekillendirmek istiyorsun. Yaşam alanınla ilgili düzenlemelerin için harcayacağın parada ipin ucunu kaçırabilirsin.

Yay: Çevrenle olan iletişiminde, onlara duyduğun güvenin arttığını hissedeceksin. Sosyal medyaya olan ilginin artması, seni işlerinden alıkoyabilir.

Oğlak: Seni mutlu edecek gelişmeler bugün karşına gelecek. Çalışmayan bir Oğlak burcuysan, iş başvurularının sonuçları hakkında bugün haberler alabilirsin.

Kova: Son günlerde başından geçen olayları düşünecek ve kendini sorgulayacaksın. Sosyal çevrende, seni rahatsız eden kişilerden uzaklaşmak isteyeceksin.

Balık: Hayatına karışmak isteyen kişilere karşı tavrını net şekilde ortaya koyacaksın. Boş vakitlerini değerlendirmek içi hobi edinmeyi düşünebilirsin.

HAZİRAN AYINDA NELER OLUYOR?

Pandemi döneminde tüm insanlığın kendi adına çıkarttığı derslerin ardı arkası kesilmiyor dedirtecek Haziran ayı… Sistemlerin yarattığı karmaşanın dışında bir durumdan bahsediyoruz. Gündelik alışkanlıklar, pratik yaklaşımlar, tüketim hızı ve derecesi değişti. En çok etkilenen sektörleri kategorize etmek, diğerlerine haksızlık olabilir. Ama tüketim çılgınlıkları, marka çantaların, ayakkabıların, elbiselerin izindeki müşteri zincirleri büyük bir sınavdan geçti, geçmeye de devam edecek. Global, ünlü ve kökleri yıllara dayalı firmaların alışveriş pratiğine yeni yöntemler getireceğini bu aydan itibaren göreceğiz.

Magazin Kazanı Kaynıyor

Kimler kimleri tanıyor kimler kimlerle berbermiş diyeceğimiz günleri işaret eden Haziran ayı, bir yandan da manşetlerde yer alan kriminal konulara kadar ilginç gelişmelere tanık olabileceğimizi işaret ediyor. Gökyüzündeki tutulma yer yüzündeki gizli takılmaları anlamlandıracak. Kaldı ki Merkür yönettiği burçta geri giderken hepimiz artık birer gazeteci gibi olduğumuzu hissedeceğiz. Ayrıca her gördüğüne inanan insanlardan da olmak istemeyeceğiz. Devir sorgulama devri… Bu yüzden gelecek 6 ay içinde neler yaşanacağını bu günlerin sinerjisi belirleyecek.

Dünyada Neler Olacak?

  • Sık sık gündemde olan monarşiler arasında Birleşik Krallık başı çekiyor. Prens Philip vefatından sonra Kraliçe II. Elizabeth için hazırlanan tören detayları bir bir ortaya çıktı. 2021 kitabını hazırlarken Haziran temasında Kraliçe ve ardından olacakları Astroloji olarak yorumlamıştım.

Not: Eğer Elizabeth öldüyse de unutmayın ki bunu bir günde açıklayamazlar. Bunun siyasi gündemini beklerler. Her şeyden önce kocası gibi toprağa verilmeyeceği kesin. Çünkü kendi cenazesinin provasını yapmış ve tarihe 100 yıl not düşmüş bir kadın olan Elizabeth pandeminin bitmesiyle cenaze töreninin yapılmasını vasiyet olarak bırakmıştır. Bugünün yakın olduğunu düşünürsek arkada ne kalır peki;

  • Dünyada popülaritesini arttıran clubhouse uygulamasının satın alınma haberlerini duyabiliriz
  • Haziran ayının gündemi diplomasiden sanata, futboldan ekonomiye yoğun bir gündemin içinde olacağımızı işaret ediyor.
  • İngiltere monarşisinin zayıflaması skandalların kralı Prens Charles'ın da zayıf yönlerini vurgulayacak.
  • Prenses Diana'nın ölümünden kimlerin sorunlu olduğunu dünya basınına demeç veren oğlu ele alırken, ''acaba sarayda neler oluyor'' dedirtecek. 1984 doğumlu haritası Yay ve Başak aksı üzerine kurulu Prens Henry, ''Neyin peşinde?'' ya da ''Kimler tarafından yönlendiriliyor?'' diyeceğiz.
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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 3 Haziran 2021 Perşembe
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