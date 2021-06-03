Zararımı karşılayın paramı geri verin

Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, İstanbul Fatih'teki binasının yenilenmesi için Hayrettin Ö.'nün yetkilisi olduğu firma ile anlaştı. İnşaat 12 ayda bitecek ve 377 bin lira ödenecekti. Ünlü şarkıcı, tadilat sürecinde 214 bin lira ödedi, ancak firma inşaatı durdurdu. Işık, çalışmanın devam etmesi için ihtarname gönderdi. Firma çalışanları ise binayı terk etti.Işık, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemenin atadığı bilirkişi, inşaatın yüzde 40 oranında tamamlandığını, yapılan işin 151 bin lira değerinde olduğunu ve eksiklerin tamamlanması için 5 aylık sürenin gerektiğini tespit etti. Işık, tekrar mahkemeye başvurdu ve fazladan ödediği 63 bin lira ile kira gelirinden zarar ettiği 75 bin liranın karşılanmasını istedi.