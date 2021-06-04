Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti!

2014 yılında Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini sürdüren Ayça Erturan'dan güzel bir haber daha geldi.

UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZLE ANNE OLACAĞINI DUYURDU!

Ünlü oyuncu Erturan, senelerine anne olacağını duyurdu. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, güzel haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir sürprizle verdi.

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