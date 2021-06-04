2014 yılında Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini sürdüren Ayça Erturan'dan güzel bir haber daha geldi.
UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZLE ANNE OLACAĞINI DUYURDU!
Ünlü oyuncu Erturan, senelerine anne olacağını duyurdu. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, güzel haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir sürprizle verdi.
Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti! | Video
ULTRASON FOTOĞRAFI OLAN KUTU!
Ayça Erturan, aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isime içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusu verdi ve vereceği tepkileri kaydetti.
VERİLEN TEPKİLER KAMERAYA KAYDEDİLDİ!
Ünlü oyuncu, arkadaşlarının verdiği tepkiyi kayıt altına almayı da ihmal etmedi. Ortaya güzel anlar çıktı.