Haberler Günaydın Haberleri Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti!
Giriş Tarihi: 4.6.2021 23:01 Son Güncelleme: 4.6.2021 23:11

'nın Filiz'i 'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti!

Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti!

'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden 'da 'Filiz' karakterine hayat veren , sevdiklerine ve rol arkadaşlarına küçük bir sürpriz hazırladı. 'nın oğlu ile evli olan Erturan, mutlu evliliğini bir bebekle taçlandıracağını sevdiklerine duyurmak istedi. Ancak ünlü oyuncu sevdiklerine bu haberi verirken minik bir sürpriz hazırladı. İşte Erturan'ın hamileliğine verilen birbirinden ilginç tepkiler...

2014 yılında Oğulcan Kırca ile dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini sürdüren Ayça Erturan'dan güzel bir haber daha geldi.

UNUTULMAZ BİR SÜRPRİZLE ANNE OLACAĞINI DUYURDU!

Ünlü oyuncu Erturan, senelerine anne olacağını duyurdu. 4,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Erturan, güzel haberi ailesi ve dostlarına unutulmaz bir sürprizle verdi.

Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti! | Video

ULTRASON FOTOĞRAFI OLAN KUTU!

Ayça Erturan, aralarında Yıldız Çağrı Atiksoy, Birce Akalay, İbrahim Büyükak, Hande Soral, Şükrü Özyıldız, Ebru Cündübeyoğlu, Hande Soral, Sarp Akkaya, Caner Erdeniz ve Müge Boz'un da yer aldığı pek çok ünlü isime içinde ultrason fotoğrafı olan bir hediye kutusu verdi ve vereceği tepkileri kaydetti.

VERİLEN TEPKİLER KAMERAYA KAYDEDİLDİ!

Ünlü oyuncu, arkadaşlarının verdiği tepkiyi kayıt altına almayı da ihmal etmedi. Ortaya güzel anlar çıktı.

"ONLARA KÜÇÜK SÜRPRİZLER YAPIN"

Erturan, daha sonra ortaya çıkan görüntüleri video klip haline getirip, "Onlara küçük sürprizler yapın" notuyla Instagram hesabından yayınladı. Paylaşımıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören oyuncuya tebrik mesajları yağdı.

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Akıncı'nın Filiz'i Ayça Erturan'dan sevdiklerine bebek sürprizi! Ünlü oyuncu Erturan, sevdiklerinin verdiği tepkileri kaydetti!
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